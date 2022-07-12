Хуснуллин: долгострои особой соцзначимости в РФ построят в приоритетном порядке

Как сообщает RT со ссылкой на РИА новости, имеются в виду те долгострои, которые уже находятся в высокой степени готовности. Минстроем, совместно с другими профильными ведомствами и регионами, был проведен анализ незавершенных объектов. Благодаря ему выявили определенные объекты, завершение которых посчитали приоритетным.
«Жители особенно ждут этих объектов в силу их высокой социальной значимости. Поэтому поставлена задача достроить их в приоритетном порядке, — пояснил Хуснуллин. — Общее количество таких долгостроев по всей стране – порядка 2,5 тыс., сумма – около 500 млрд рублей».
Для скорейшей реализации строительства объектов будут привлечены федеральные средства, бюджеты регионов, а также частные инвестиции.