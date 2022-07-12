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Футбольные болельщики сорвали выступление группы «Би-2»

Футбольные болельщики сорвали выступление группы «Би-2»

Вчера, 17:39
Участники группы «Би-2» не смогли выступать на стадионе «Газпром Арена» после финала суперкубка России по футболу — их пение было заглушено агрессивными и оскорбительными выкриками футбольных фанатов.

Болельщики хором скандировали: «Пошли вон, твари!». Данный инцидент был снят кем-то из присутствующих на видео и выложен в сеть, пишет Pravda.Ru.

Журналистка Ксения Собчак высказалась по поводу происшедшего. По ее словам, болельщики не оценили выступление группы «Би-2» из-за спартаковской розы на шее одного из музыкантов, либо все дело «в народной поддержке сами знаете чего».

Ранее сообщалось, что в конце апреля группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за присутствия на сцене баннера в поддержку президента России с буквой Z.

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