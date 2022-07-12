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Единоросс помог омскому спортсмену отправиться на первенство мира в Бишкек

Единоросс помог омскому спортсмену отправиться на первенство мира в Бишкек

Вчера, 12:31
Фото: Единая Россия
Молодой спортсмен из Русско-Полянского района Аслан Жумадилов стал победителем первенства мира по гиревому спорту.

Соревнования проходили в начале июля в Бишкеке. Отправиться на турнир гиревику помог коммерческий директор ООО «МетМаркет», мастер спорта по кикбоксингу Таймас Абдуалинов.

Аслан Жумадилов родился в деревне Тогунас Русско-Полянского района, занимается гиревым спортом с 14 лет. Молодой спортсмен уже является бронзовым и серебряным призером чемпионата России. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас Аслан занимается с тренером Кайратом Сагандыковым. 

«Первый мой тренер Тухтомыс Нурахметов жил в нашей деревне по соседству. Он то и готовил меня к первым в жизни соревнованиям», – рассказал Аслан.
Фото: Единая Россия

В первенстве мира в Бишкеке участвовали 220 спортсменов из восьми стран.

«Основными конкурентами были, конечно, спортсмены из России, поскольку в нашей стране самые сильные гиревики, – рассказал Аслан. –  Климатические условия для выступления были очень тяжелые. В Киргизии в это время года очень жарко».

Таймас Абдуалинов поздравил Аслана с блестящим выступлением на соревнованиях. 

«Когда ко мне обратились с просьбой оказать помощь в поездке на первенство мира молодому парню, я не мог отказать, так как сам спортсмен и понимаю, как бывает тяжело мальчишкам, которые не могут участвовать в соревнованиях из-за материальных трудностей, – рассказал коммерческий директор компании «МетМаркет» Таймас Абдуалинов. – Аслан уже участвовал в различных соревнованиях в первенстве России, занимал призовые места, успешно окончил Омский авиационный колледж, сейчас поступает в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Пожелаем дальнейших побед нашему чемпиону!».
#Екатерина Чаплинская
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