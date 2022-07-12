Диетолог Соломатина: Кофе снижает риск развития онкологических заболеваний

Содержащиеся в кофе полифенолы и антиоксиданты обеспечивают защиту от преждевременного старения, а также от повреждений сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, кофе оказывает мягкое тонизирующее действие на головной мозг. Этот напиток снижает риски развития болезни Альцгеймера и слабоумия, заявила диетолог.
При употреблении четырех чашек кофе в день тормозятся различные когнитивные ухудшения, в частности, возрастные. В зернах содержатся сиртуины, называемые генами молодости, резюмировала Соломатина.