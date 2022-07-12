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Диетолог Соломатина: Кофе снижает риск развития онкологических заболеваний

Вчера, 17:03
О пользе кофе рассказала россиянам диетолог Елена Соломатина. Врач утверждает, что четыре чашки напитка оказывают положительное воздействие на организм.

Содержащиеся в кофе полифенолы и антиоксиданты обеспечивают защиту от преждевременного старения, а также от повреждений сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, кофе оказывает мягкое тонизирующее действие на головной мозг. Этот напиток снижает риски развития болезни Альцгеймера и слабоумия, заявила диетолог.

При употреблении четырех чашек кофе в день тормозятся различные когнитивные ухудшения, в частности, возрастные. В зернах содержатся сиртуины, называемые генами молодости, резюмировала Соломатина. 

 

#Светлана Павлова
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