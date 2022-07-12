Демограф рассказал о методах борьбы с убылью населения РФ

По сообщению NEWS.ru, в прошлом году, согласно данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в стране родилось 1,4 миллиона детей. При этом, по словам Ракши, в этот же период в России умерло 2,441 миллион человек, среди которых порядка шестисот семидесяти тысяч составили смерти от коронавирусной инфекции.
"То есть базовая фоновая смертность без ковида составляет примерно 1,78–1,79 млн. Если бы ковида не было, то у нас должно было рождаться примерно 1,8 млн детей, чтобы не было хотя бы естественной убыли", — заявил Ракша.
По словам эксперта, приблизиться к необходимому показателю можно, если в России на второго ребенка давать маткапитал в размере миллиона рублей, а на третьего - полтора миллиона. Это объясняется тем, что рождение второго и третьего ребенка во многом зависит от материального положения семьи.
Среди других методов стимулирования рождаемости Ракша отметил обеспечение большим количеством детских дошкольных учреждений, создание института государственных нянь, снижение уровня социального неравенства и рост экономики на 3-4 процента.