ЮЗТС представил импортозамещающие разработки на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

На стенде Краснодарского края ЮЗТС представил свою продукцию. Специалисты по станкостроению разработали токарно-фрезерно-расточный обрабатывающий центр серии VC Gantry Machine, который позволяет с высокой точностью обрабатывать крупные детали любой формы. Эти детали можно применять в разных сферах, включая атомную энергетику, авиакосмическую промышленность и энергомашиностроение. В 2021 году завод запустил серийное производство VC Gantry Machine. Уже три таких центра были изготовлены в цехах предприятия.