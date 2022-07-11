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ЮЗТС представил импортозамещающие разработки на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

ЮЗТС представил импортозамещающие разработки на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Сегодня, 14:53
Фото: пресс-служба ЮЗТС
Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) стал участником главной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Краснодарское предприятие представило посетителям мероприятия свои разработки в области импортозамещения.

В 2022 году на всероссийскую выставку «Иннопром» в Екатеринбург прибыли делегации из 79 субъектов РФ, а также иностранные гости из 51 государства. В число участников мероприятия вошли глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководители других федеральных ведомств. За 4 дня выставку посетило более 36 тысяч участников.

На стенде Краснодарского края ЮЗТС представил свою продукцию. Специалисты по станкостроению разработали токарно-фрезерно-расточный обрабатывающий центр серии VC Gantry Machine, который позволяет с высокой точностью обрабатывать крупные детали любой формы. Эти детали можно применять в разных сферах, включая атомную энергетику, авиакосмическую промышленность и энергомашиностроение. В 2021 году завод запустил серийное производство VC Gantry Machine. Уже три таких центра были изготовлены в цехах предприятия.

Впервые ЮЗТС представил действующий комплект инструментальной оснастки к обрабатывающим центрам. Он включает в себя угловую сверлильно-фрезерную головку. Скоро планируется также запустить его в серийное производство. Ранее такие товары приобретали у зарубежных производителей.

Министр промышленности Денис Мантуров посетил стенд завода из Краснодарского края. Он дал высокую оценку разработкам предприятия и поддержал его стратегию на импортозамещение. 

Напомним, что завод построили в 2016 году на базе станкостроительного завода им. Седина. Право на товарный знак также перешло ЮЗТС. Сейчас производственный комплекс включает в себя более 20 центров обработки и сложных станков. Главными заказчиками предприятия являются крупные российские госкорпорации.

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