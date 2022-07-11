Власти Канады намерены вернуть турбину от газопровода «Северный поток-1»

В Украине решение канадских властей охарактеризовали как «необоснованное и опасное». Там пытаются доказать, что Москва и так вполне могла нарастить свои мощности с целью обеспечения «голубым» топливом Европы. Однако, мнение властей Киева никому не интересно, резюмировали политики из Германии.