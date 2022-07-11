Власти Канады намерены вернуть турбину от газопровода «Северный поток-1»

Это решение идет вразрез с «хваленой солидарностью Запада», однако, будет способствовать восстановлению необходимых объемов прокачки российского природного газа в страны Европы, пишет Pravda.Ru. Ради этого можно пойти на уступки, полагают немецкие аналитики.
В Украине решение канадских властей охарактеризовали как «необоснованное и опасное». Там пытаются доказать, что Москва и так вполне могла нарастить свои мощности с целью обеспечения «голубым» топливом Европы. Однако, мнение властей Киева никому не интересно, резюмировали политики из Германии.