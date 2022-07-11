Везде обман. «Ночная бабочка» упорхнула от омича после получения аванса

Житель Омска стал жертвой обмана девушки по вызову. Как рассказали в пресс-службе омского УМВД, 40-летний мужчина лишился 16 тысяч рублей.
Он хотел скрасить вечер присутствием женщины. На нужном сайте выбрал «собеседницу», позвонил и договорился о встрече. Девушка попросила предоплату, а плюсом к этому — оплатить ей медицинскую страховку в 7 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги, однако ночь так и провел в ожидании.
Разочарованием история не закончилась — ему начали звонить неизвестные, которые требовали компенсировать моральный вред и угрожали жестокой расправой.
На данный момент известно, что звонки поступали из Саратовской области. Полиция ищет мошенников.