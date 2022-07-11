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Везде обман. «Ночная бабочка» упорхнула от омича после получения аванса

Везде обман. «Ночная бабочка» упорхнула от омича после получения аванса

Вчера, 15:20
Фото: 1MI

Омич перевел несуществующей девушке по вызову почти 20 тысяч рублей

Он перевел девушке по вызову 16 тысяч рублей. Однако вместо приятной ночи получил пугающие звонки.

Житель Омска стал жертвой обмана девушки по вызову. Как рассказали в пресс-службе омского УМВД, 40-летний мужчина лишился 16 тысяч рублей.

Он хотел скрасить вечер присутствием женщины. На нужном сайте выбрал «собеседницу», позвонил и договорился о встрече. Девушка попросила предоплату, а плюсом к этому — оплатить ей медицинскую страховку в 7 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги, однако ночь так и провел в ожидании.

Разочарованием история не закончилась — ему начали звонить неизвестные, которые требовали компенсировать моральный вред и угрожали жестокой расправой.

На данный момент известно, что звонки поступали из Саратовской области. Полиция ищет мошенников.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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