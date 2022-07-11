Везде обман. «Ночная бабочка» упорхнула от омича после получения аванса

Он хотел скрасить вечер присутствием женщины. На нужном сайте выбрал «собеседницу», позвонил и договорился о встрече. Девушка попросила предоплату, а плюсом к этому — оплатить ей медицинскую страховку в 7 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги, однако ночь так и провел в ожидании.