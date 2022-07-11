В России продают все больше ноутбуков без предустановленной Windows

В IT-отрасли выражают оптимизм по поводу происходящего: ведь ноутбуки без программного обеспечения Windows стоят дешевле. Профессиональные программисты знают, как скачать операционную систему через VPN. Они также могут пользоваться отечественными аналогами. Тем не менее, отсутствие «винды» на новом ноутбуке может стать проблемой для неопытных пользователей, которым придется самостоятельно решать вопросы установки нужных программ, переплачивая специалистам.