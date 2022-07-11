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В России продают все больше ноутбуков без предустановленной Windows

Сегодня, 11:08
Ноутбуки, которые ввозят в РФ в последнее время, в большинстве своем не имеют предустановленной операционной системы Windows.

Как пишет Infox со ссылкой на «КоммерсантЪ», ожидается, что к концу года доля таких ноутбуков в продаже достигнет 90%. В начале 2022 года такие компьютеры составляли менее четверти ввозимой продукции.

Такая ситуация связана с проблемами со стороны Microsoft: на фоне западных санкций поставщики Windows запретили скачивать новые версии системы с территории России.

В IT-отрасли выражают оптимизм по поводу происходящего: ведь ноутбуки без программного обеспечения Windows стоят дешевле. Профессиональные программисты знают, как скачать операционную систему через VPN. Они также могут пользоваться отечественными аналогами. Тем не менее, отсутствие «винды» на новом ноутбуке может стать проблемой для неопытных пользователей, которым придется самостоятельно решать вопросы установки нужных программ, переплачивая специалистам.

#Ольга Земскова
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