В отношении пьяного хулигана, проникшего в лагерь под Ульяновском, возбудили дело

Оказавшись ночью в одном из корпусов, мужчина принялся будить детей, в том числе, с помощью кулаков. По информации телеграм-канала Baza, он зачем-то заставил детей построиться по росту и чистить зубы. Чтобы процесс шел быстрей, он сопровождал свое требование опять же ударами. В итоге четверо оказались с синяками, а один ребенок получил сотрясение мозга.