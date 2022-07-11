В отношении пьяного хулигана, проникшего в лагерь под Ульяновском, возбудили дело

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на УМВД по региону, он перелез через забор лагеря.
Оказавшись ночью в одном из корпусов, мужчина принялся будить детей, в том числе, с помощью кулаков. По информации телеграм-канала Baza, он зачем-то заставил детей построиться по росту и чистить зубы. Чтобы процесс шел быстрей, он сопровождал свое требование опять же ударами. В итоге четверо оказались с синяками, а один ребенок получил сотрясение мозга.
Зайдя к девочкам, одну из них он поцеловал в щеку и назвал дочкой.
В конце концов, дебошира все-таки задержали сотрудники ЧОП и передали полицейским.
Одна из версий говорит о том, что в лагерь он попал из соседнего кемпинга.
Дело в отношении него возбуждено по статье «Хулиганство», но расследовать его будут уже сотрудники регионального СУ СКР. Кроме того, они намерены дать оценку бездействию тех, кто должен был обеспечивать безопасность детей.