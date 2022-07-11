В Омске пьяный водитель вез в автобусе 30 пассажиров

В региональном УГИБДД озвучили статистику дорожных происшествий с пьяными водителями. Только за прошлые выходные автоинспекторы остановили 52 нетрезвых омичей за рулем. А 5 июля около 9:20 на улице 10 лет Октября инспекторы ДПС остановили автобус, который ехал с пассажирами из поселка Новомосковка.