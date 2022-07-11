В Омске пьяный водитель вез в автобусе 30 пассажиров

В региональном УГИБДД озвучили статистику дорожных происшествий с пьяными водителями. Только за прошлые выходные автоинспекторы остановили 52 нетрезвых омичей за рулем. А 5 июля около 9:20 на улице 10 лет Октября инспекторы ДПС остановили автобус, который ехал с пассажирами из поселка Новомосковка.
За рулем находился 49-летний нетрезвый мужчина. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Нарушителя отстранили от управления транспортом, на него завели административное дело.
Всего в Омской области за 6 месяцев 2022 года произошла 71 авария с участием нетрезвых водителей. В этих ДТП погибло 9 человек, а еще 103 получили травмы.