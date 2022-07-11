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В Омске пьяный водитель вез в автобусе 30 пассажиров

В Омске пьяный водитель вез в автобусе 30 пассажиров

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI

В Омской области за полгода 9 человек погибли в ДТП с пьяными водителями

За первое полугодие 2022 года в регионе произошла 71 авария.

В региональном УГИБДД озвучили статистику дорожных происшествий с пьяными водителями. Только за прошлые выходные автоинспекторы остановили 52 нетрезвых омичей за рулем. А 5 июля около 9:20 на улице 10 лет Октября инспекторы ДПС остановили автобус, который ехал с пассажирами из поселка Новомосковка.

За рулем находился 49-летний нетрезвый мужчина. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Нарушителя отстранили от управления транспортом, на него завели административное дело.

Всего в Омской области за 6 месяцев 2022 года произошла 71 авария с участием нетрезвых водителей. В этих ДТП погибло 9 человек, а еще 103 получили травмы.

#Общество#Новости#Омская область#ДТП#ГИБДД#Вероника Жукова
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