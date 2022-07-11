В Китае прогнозируют глобальную инфляцию при введении предельных цен на нефть из РФ

Позже Владимир Путин, на совещании с членами правительства, сообщил, что отечественным энергокомпаниям нужно быть готовыми к нефтяному эмбарго. При этом он подчеркнул, что антироссийские санкции не привели к удушению топливного сектора нашей страны. Наоборот, но некоторым направлениям отмечен рост.