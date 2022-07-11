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В Китае прогнозируют глобальную инфляцию при введении предельных цен на нефть из РФ

Вчера, 15:30
Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян написал статью, в которой предсказал замедление восстановления глобальной экономики при ограничении цен на российскую нефть.

По словам Боцяна, Запад пытается максимально навредить России, но не учитывает, какие последствия эти решения несут для мировой экономики, пишет iz.ru.

Если Россия сократит добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, то для её экономики это останется практически незамеченным. При этом нефть на мировом рынке гарантированно вырастет в цене, что ухудшит показатели мировой экономики.

Предлагаемый США и их сателлитами ценовой потолок нарушит сформированную цепочку поставок нефти в мире и приведет к росту глобальной инфляции.

Напомним, 3 июля японский премьер Фумио Кисида заявил, что ограничение цен на российскую нефть может снизить цену на неё вдвое. 

Позже Владимир Путин, на совещании с членами правительства, сообщил, что отечественным энергокомпаниям нужно быть готовыми к нефтяному эмбарго. При этом он подчеркнул, что антироссийские санкции не привели к удушению топливного сектора нашей страны. Наоборот, но некоторым направлениям отмечен рост.

 

#Светлана Павлова
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