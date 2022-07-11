Со следующего года иностранцы будут лечиться в России по ОМС

Закон позволяет лечиться по полису ОМС следующим категориям: гражданам иных государств, временно находящимся в России, и тем, кто не имеет гражданства, также работающим на территории РФ гражданам с ПМЖ, которые признаны высококвалифицированными специалистами, информирует Russian.rt.com