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Со следующего года иностранцы будут лечиться в России по ОМС

Сегодня, 11:27
СовФед утвердил закон о бесплатной медицинской помощи иностранцам.

Закон об получении медпомощи иностранцами по полису ОМС принят для отдельных категорий жителей иностранных государств, пребывающих на территории нашей страны.

Закон позволяет лечиться по полису ОМС следующим категориям: гражданам иных государств, временно находящимся в России, и тем, кто не имеет гражданства, также работающим на территории РФ гражданам с ПМЖ, которые признаны высококвалифицированными специалистами, информирует Russian.rt.com

Приведенные в законе гарантии будут действовать лишь для высококвалифицированных работников. Проект будет реализован с 1 января следующего года.

#Ольга Земскова
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