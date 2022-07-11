Россиянам рассказали об ошибках при расчете отпускных

Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева напомнила, что оплата отпуска осуществляется не позднее чем за три дня до начала соответствующего периода. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство «Прайм».
Марина Астаева перечислила ошибки, которые кадровики и бухгалтера наиболее часто допускают при расчете отпускных, и отметила, что при расчете необходимо руководствоваться статьей 139 ТК РФ.
Так, средний дневной заработок за прошедшие 12 месяцев высчитывается путем деления суммы заработной платы на 12 и на среднее количество календарных дней в месяце — 29,3. По другой схеме рассчитывается средний дневной заработок при компенсации неиспользованного отпуска — сумму начисленной зарплаты необходимо поделить на число рабочих дней по календарю исходя из шестидневной рабочей недели.
Марина Астаева подчеркнула, что в некоторых случаях работники получают отпускные позднее и не в полном объеме. Причины могут быть разными, в том числе, и кадровыми — отсутствие на предприятии графика отпусков, неточности, в частности бухгалтерские, к примеру, ошибки, допущенные при расчетах.