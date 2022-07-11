Россиянам рассказали об ошибках при расчете отпускных

Марина Астаева подчеркнула, что в некоторых случаях работники получают отпускные позднее и не в полном объеме. Причины могут быть разными, в том числе, и кадровыми — отсутствие на предприятии графика отпусков, неточности, в частности бухгалтерские, к примеру, ошибки, допущенные при расчетах.