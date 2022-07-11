Росавиация: Ограничения на авиаперелеты в южные направления продлены

Напомним, что речь идет о таких городах, как Ростов-на-Дону, Липецк, Курск, Краснодар, Воронеж, Анапа, Геленджик и других. Сейчас, когда в разгаре сезон отпусков и перелеты, особенно в южном направлении, весьма актуальны, ограничения приносят множество неудобств, пассажирам приходится лететь стыковые рейсами, с пересадками и пр.