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Росавиация: Ограничения на авиаперелеты в южные направления продлены

Росавиация: Ограничения на авиаперелеты в южные направления продлены

Вчера, 19:40
Фото: pxhere.com
Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что 11 южных российских городов пока не смогут открыть воздушные ворота.

Ограничение действует до середины июля, далее будет принято очередное решение по отмене или пролонгации данной меры. Об этом пишут «Народные новости».

Напомним, что речь идет о таких городах, как Ростов-на-Дону, Липецк, Курск, Краснодар, Воронеж, Анапа, Геленджик и других. Сейчас, когда в разгаре сезон отпусков и перелеты, особенно в южном направлении, весьма актуальны, ограничения приносят множество неудобств, пассажирам приходится лететь стыковые рейсами, с пересадками и пр.

Напомним, ограничения были запущены после 24 февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции по защите Донбасса.    

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