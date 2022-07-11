Присосавшаяся проблема. 58 омичей едва не заболели энцефалитом после прогулки

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили новые данные о пострадавших от укусов клещей в этом году. Как выяснилось, маленькие паукообразные смогли навредить 4 560 омичам, в том числе 1 501 ребенку.
Отмечается, что 99% снятых с омичей клещей исследованы на различные инфекции, которые могут переносить клещи. В итоге клещевым энцефалитом рисковали заразиться 58 омичей, еще 356 омичей могли подхватить боррелез, 36 жителей рисковали заболеть эрлихиозом и 31 человек — анаплазмозом.
Также специалисты продолжают исследовать клещей, собранных в природе. Среди них один из 500 собранных клещей заражен энцефалитом.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в Омске и области акарицидная обработка проведена на площади 2 155.7 га.