Представители ДНР сообщили об игнорировании жалоб жителей Донбасса в ЕСПЧ

Жители ДНР направили в ЕСПЧ тысячи жалоб, которые приняли, но так и не начали рассматривать. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина, на ее слова ссылается Pravda.Ru. Как отмечает Шишкина, решений не было вынесено ни по одному обращению.