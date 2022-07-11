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Представители ДНР сообщили об игнорировании жалоб жителей Донбасса в ЕСПЧ

Представители ДНР сообщили об игнорировании жалоб жителей Донбасса в ЕСПЧ

Вчера, 15:04
Фото: nlb.by
В Европейский суд по правам человека жители ДНР подали несколько тысяч жалоб, которые все еще не рассмотрены.

Жители ДНР направили в ЕСПЧ тысячи жалоб, которые приняли, но так и не начали рассматривать. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина, на ее слова ссылается Pravda.Ru. Как отмечает Шишкина, решений не было вынесено ни по одному обращению.

По словам Елены Шишкиной, жители ДНР заполнили обращения корректно, в полном соответствии с требованиями ЕСПЧ, но ответа не получили. Жалобы приняли к рассмотрению, но, как отмечает Шишкина, решения по ним «формально затягивались». Международный уголовный суд и ЕСПЧ — очень политизированные структуры, считает Шишкина, которые «подыгрывают коллективному Западу в русофобских настроениях».

Елена Шишкина считает: жители Донбасса понимали, что вряд ли смогут дождаться положительного решения от ЕСПЧ, но ситуация оказалась гораздо более политизированной — суд решил попросту проигнорировать обращения и затянуть как процесс, так и сроки рассмотрения.

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