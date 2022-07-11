Популярное прежде омское такси объединилось с грузовой компанией

Напомним, такси «Юнис-Лада» работает на омском рынке с 2000 года. В свое время служба была одним из самых популярных сервисов легкового такси в Омске. После того, как на рынок зашли «Яндекс такси» и «Убер», «Юнис-Лада» начала специализироваться в основном на грузовых перевозках.