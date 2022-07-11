Популярное прежде омское такси объединилось с грузовой компанией

В Омске произошло слияние популярной ранее службы такси «Юнис-Лада» с грузовым сервисом «Грузовичкоф». Как сообщили перевозчики, компании объединились в рамках партнерства, поэтому сокращения штата не было.
«Это было горизонтальное слияние, а не поглощение одной компании другой. Мы перешли на новое ПО. Этот переход был комфортным и для наших водителей, и для потребителей наших услуг», — рассказал руководитель «Юнис-Лада» Сергей Звягинцев.
Напомним, такси «Юнис-Лада» работает на омском рынке с 2000 года. В свое время служба была одним из самых популярных сервисов легкового такси в Омске. После того, как на рынок зашли «Яндекс такси» и «Убер», «Юнис-Лада» начала специализироваться в основном на грузовых перевозках.