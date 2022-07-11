Омские предприятия оштрафовали на 350 тысяч за некачественную «молочку»

Что касается предприятий, которые занимаются реализацией товара, то качество продукции стало хуже как по микробиологическим (в 2021 году – 1.6%, а в 2022 году – 3.8%), так и по физико-химическим показателям (в 2021 году показатель составлял 1.6%, в 2022 году – 3%). Нестандартные пробы не выявили. При этом 12 проб продукции оказались фальсификатом.