Омские предприятия оштрафовали на 350 тысяч за некачественную «молочку»

За 6 месяцев 2022 года Роспотребнадзор провел 740 проверок на предприятиях, которые занимаются производством и продажей молока и молочной продукции. Специалисты взяли 2 086 проб.
Удельный вес нестандартных проб готовой продукции по микробиологическим показателям составил 1.1%. Годом ранее эти показатели составляли 3.5%. Что касается физико-химических показателей, то они немного ухудшились – 4.5%. В первом полугодии 2021 года показатель составит 4.1%.
Что касается предприятий, которые занимаются реализацией товара, то качество продукции стало хуже как по микробиологическим (в 2021 году – 1.6%, а в 2022 году – 3.8%), так и по физико-химическим показателям (в 2021 году показатель составлял 1.6%, в 2022 году – 3%). Нестандартные пробы не выявили. При этом 12 проб продукции оказались фальсификатом.
На нарушителей составили 17 протоколов. Их оштрафовали на 346 тыс рублей. Из оборота изъяли 13 партий некачественной «молочки» общим объемом 574.2 кг. Также Роспотребнадзор подтвердил три случая реализации молока и молочной продукции с истекшим сроком годности, плохого качества и фальсификата.