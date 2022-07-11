Охота на комод. Как корреспондент Города55 смогла купить товары в закрытой ИКЕЕ

5 июля 2022 года стал историческим днем: распродажа остатков товаров от ИКЕИ в России закончилась, не успев начаться. Особо желающие новую мебель или лишнее полотенце обвалили сайт в первые же часы распродажи: к 3:00 часам по Москве, на сайте закрыли возможность делать заказ через корзину. Но желание купить, возможно, последнюю мебель из ИКЕИ в моей жизни, не позволяло сдаваться.
К утру 5 июля по омскому времени корзину так и не починили, и вдобавок к этому отключили списки избранного на сайте. Я чувствовала, что это может произойти — все-таки, не первая громкая распродажа в моей жизни. Поэтому я заранее сохранила ссылки на нужные мне товары.
Среди них был комод со звучным названием БРИМНЕС — именно он заставил меня проводить дни и ночи в ожидании, пока сайт снова заработает.
К сожалению (или к огромному счастью), в этот день оформление заказов через корзину так и не заработало. Страница заказа походила на теннисный корт — на ней тоже бесконечно «прыгал» маленький мячик.
Внезапно появилась лазейка: покупателям предложили заполнить специальную форму, куда нужно внести артикул, название и количество вещи. Об этой лазейке я узнала уже утром в среду от коллег и даже немного расстроилась, что пропустила возможность заказать частичку шведского минимализма в последний раз.
Но все оказалось не так печально: форма с перебоями, но работала. Будучи неверующим человеком, я была готова помолиться, лишь бы заказ получилось отправить. Удивительно, но после разговоров о походе в ближайшую церковь случилось чудо: буквально на несколько минут форма заработала.
Мне нужен был только комод, но я что-то нажала, и в форме появились кухонные полотенца, постельное белье, липкие валики для одежды и сковородка. Кнопка «Отправить» — и вот он, новый этап охоты на комод.
Форму, кстати, закрыли через 10 минут после моего спринта по ссылкам и артикулам.
В течение 24 часов после заполнения формы должен был позвонить оператор и подтвердить заказ. Но вместо этого через сутки после заказа на сайте ИКЕИ появилось предупреждение: звонки поступят в течение 48 часов — заказов оказалось слишком много.
Весь следующий день прошел в ожидании звонка от ИКЕИ. Даже вечером в компании друзей в этот день мне пришлось нарушить этикет и держать телефон на столе. Вдруг, оператор ИКЕА захочет обрадовать меня, а я не услышу? Этого допустить было категорически нельзя, поэтому я каждые 10 минут отвлеклась на мобильный.
Как назло, эти терзания оказались напрасными, и только утром четвертого дня, на исходе заветных 48 часов, поступил звонок с неизвестного номера.
«Добрый день, компания ИКЕА, делали заказ на сайте — он еще актуален?» — говорил бодрый женский голос в телефоне.
Да! Конечно, актуален! Оператор проверил заказ, согласовал время получения заказа и отправил ссылку на оплату. К тому моменту я знала о случаях, когда оплата по какой-то причине не проходила, люди теряли деньги и оказывались перед неизвестностью. Но оператор успокоила: Москва к этому времени еще спала, сервера не были настолько перегруженными, и оплата пройдет быстро. Я оплатила заказ, и буквально через пару минут получила номер заказа.
Со спокойной душой я пошла делать свои дела, фантазируя о том, как буду собирать и заполнять вещами долгожданный комод.
Получение заказа было назначено на субботу. К выбранному времени я приехала в МЕГУ и направилась к полузакрытой ИКЕЕ. На входе меня поприветствовала сотрудница в желтой футболке и спросила цифру последнего заказа — по ней определяют, на какой кассе можно получить заказ.
В пункте получения заказов было немноголюдно, свои заказы получали 2-3 человека. Склады серьезно опустели, проглядывающийся через кассы островок уценки, который обычно становился конечной точкой прогулки по ИКЕЕ, теперь привлекал одной только вывеской. Бистро с вкуснейшими пончиками не работало. А вот магазинчик шведских продуктов работал. Правда, ассортимент там серьезно урезали — не было знаменитых пряничных домиков и печенья в металлических коробках. Зато остались растительные и мясные фрикадельки, сырники, кетчуп, горчица и пряное красное вино.
Получив заказ, я не могла поверить, что ради двух коробок и пакета мелочей пришлось три дня не отлипать от компьютера, вечно поглядывая на телефон в ожидании звонка. Теперь осталось собрать долгожданный комод, вооружившись мужем с шуруповертом, и мое главное летнее приключение подойдет к концу.
Придет время, и я буду рассказывать об этих своих мытарствах с ИКЕЕЙ потомкам. Охота на мамонтов неожиданно сменилась охотой на комод, шкуры животных сменились полотенцами, а хорошую сковородку иногда приходится добывать с боем.
Повторять подобное мне не хотелось бы, но последняя, пусть и достаточно мелкая покупка в ИКЕЕ определенно останется в моей памяти надолго.