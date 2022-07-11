Охота на комод. Как корреспондент Города55 смогла купить товары в закрытой ИКЕЕ

Да! Конечно, актуален! Оператор проверил заказ, согласовал время получения заказа и отправил ссылку на оплату. К тому моменту я знала о случаях, когда оплата по какой-то причине не проходила, люди теряли деньги и оказывались перед неизвестностью. Но оператор успокоила: Москва к этому времени еще спала, сервера не были настолько перегруженными, и оплата пройдет быстро. Я оплатила заказ, и буквально через пару минут получила номер заказа.