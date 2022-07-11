Офисные сотрудники российских компаний перейдут на отечественное ПО

Правительство России стремится к ускорению процесса импортозамещения офисного ПО. Корреспонденты информационного портала fedpress.ru пишут об этом со ссылкой на «Коммерсантъ».
Специалисты Минцифры РФ активно занимаются в настоящее время разработкой механизма, при помощи которого госструктуры ежемесячно будут отчитываться о переходе на отечественные аналоги софта. Соответствующее поручение дал ранее вице-премьер-министр Дмитрий Чернышенко.
Ожидается, что механизм разработают до 15 августа. В срок до 15 сентября текущего года всем ведомствам, в том числе и региональным, необходимо будет осуществить переход на ПО отечественного производства и предоставить письменные отчеты.
Российским компаниям и организациям предстоит заменить на российские аналоги все зарубежные «операционки». Вместо Microsoft, например, будет установленная отечественная на базе Linux. Замене подлежат, в том числе, антивирусы, мессенджеры программы, предназначенные для документооборота.