На «Госуслугах» появилась информация о ведомствах для оформления детских пособий

В Пенсионный фонд России (ПФР) могут обращаться беременные женщины, у которых низкий уровень доходов. Также в ПФР оформляют пособия жены призывников. Пенсионный фонд назначает выплаты и пособия на второго ребенка до 3 лет из материнского капитала. Пособия на детей призывников и детей в возрасте от 8 до 17 лет также оформляются через ПФР.