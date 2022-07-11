На «Госуслугах» появилась информация о ведомствах для оформления детских пособий

Как передает fedpress.ru, официально трудоустроенные россиянки могут обратиться в Фонд социального страхования (ФСС) для оформления пособия по беременности и родам. Также в ФСС подается заявление о назначении выплат по рождению ребенка и уходу до 1,5 лет.
В Пенсионный фонд России (ПФР) могут обращаться беременные женщины, у которых низкий уровень доходов. Также в ПФР оформляют пособия жены призывников. Пенсионный фонд назначает выплаты и пособия на второго ребенка до 3 лет из материнского капитала. Пособия на детей призывников и детей в возрасте от 8 до 17 лет также оформляются через ПФР.
Заявку на получение помощи для первого ребенка до 3 лет, а также для детей от 3 до 7 лет, подают в соцзащиту.
Напомним, что российское правительство планирует поднять размер маткапитала на первого ребенка до 680 000 рублей.