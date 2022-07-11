МегаФон поможет бизнесу эффективно бороться с кибератаками

Решения МегаФона позволяют блокировать как массовые, так и целевые атаки, коммерческий SOC является логическим продолжением развития этой экосистемы. Сервис может быть представлен как отдельно, так и интегрирован с другими решениями МегаФона. Например, SOC может стать одной из базовых услуг для клиентов, которые развернули свою инфраструктуру в «МегаФон Облаке». Услугами SOC уже начали пользоваться ряд крупных государственных и корпоративных заказчиков.