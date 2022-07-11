Кровавая ночь. Ревнивый омич зарезал жену и едва не убил себя в присутствии ребенка

Омич несколько раз ударил женщину в грудь, а когда понял, что мог ее убить, попытался навредить себе. На протяжении всей ссоры в другой комнате находился 6-летний ребенок омички, а также их общий знакомый. Он проснулся от шума, вывел ребенка на улицу и вызвал скорую помощь и полицию.