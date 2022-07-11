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Кровавая ночь. Ревнивый омич зарезал жену и едва не убил себя в присутствии ребенка

Кровавая ночь. Ревнивый омич зарезал жену и едва не убил себя в присутствии ребенка

Вчера, 15:43
Фото: 1MI

Омич зарезал сожительницу в присутствии ее сына

Мужчина собирался покончить с собой, но его спасли медики.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о жестокой расправе над 37-летней женщиной, которую совершил ее сожитель. Ночью 8 июля мужчина заподозрил женщину в измене, и во время скандала взялся за нож.

Омич несколько раз ударил женщину в грудь, а когда понял, что мог ее убить, попытался навредить себе. На протяжении всей ссоры в другой комнате находился 6-летний ребенок омички, а также их общий знакомый. Он проснулся от шума, вывел ребенка на улицу и вызвал скорую помощь и полицию.

Женщину госпитализировали, но все попытки ее реанимировать оказались напрасными. Мужчину же увезли в больницу в тяжелом состоянии. Он во всем признался.

На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Прокуратура проводит проверку, расследование уголовного дела стоит на контроле ведомства.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области добавили, что 6-летний сын погибшей омички сейчас находится в безопасности у родственников.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омск#Убийство#Нож#Смерть#Ребенок
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