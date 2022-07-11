Конгресс "Национальное здравоохранение - 2022" может стать ежегодным

По сообщению издания rostovgazeta.ru, советник президента России Антон Кобяков в своем выступлении назвал конгресс мероприятием нового уровня, показывающим переход к диалогу со специалистами, на основании которого происходит быстрая и гибкая трансформация. Конгресс показал, что мероприятие помогает каждому участнику медицинского сообщества, специалисту любого уровня быть услышанным, и что на основании диалога могут быть сделаны выводы и приняты соответствующие решения. Советник президента РФ подчеркнул, что конгресс необходимо проводить на ежегодной основе.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что участниками конгресса “Национальное здравоохранение - 2022” стали шестьдесят семь профильных заместителей губернаторов разных регионов страны, что показывает масштаб его представительности.
Отмечается, что в ходе мероприятия было проведено тридцать три профильных сессии с онлайн-трансляцией, в которых приняли участие восемь тысяч человек. Среди участников онлайн-сессий были врачи и представители среднего медицинского персонала и фармацевтической отрасли, биологи, сотрудники научных организаций, а также работники смежных сфер, которые принимают участие в решении задач системы медицинской помощи. За три дня проведения мероприятия, спикерами которого стали сто двадцать экспертов из разных отраслей, сессии посмотрели более семидесяти тысяч раз. Медикам за участие в онлайн-трансляциях начислялись баллы системы НМО.
«Такие мероприятия необходимы для налаживания горизонтальных связей, которые помогают решить огромное количество проблем силами регионов, находя общие решения. Подчеркну, что здесь мы обсуждали много вопросов, которые нужно начать решать немедленно. По итогам мы дадим поручения регионам», - резюмировал глава Минздрава РФ в финальном выступлении на закрытии мероприятия.
Также в рамках проведения конгресса состоялись офлайн-сессии, темами которых стали деловые встречи с первыми лицами отрасли и представителями профильных регуляторов, конференция стран СНГ по МКБ-11 с участием представителей Всемирной организации здравоохранения, форум организаторов здравоохранения и Национальной медицинской палаты, Школа министров здравоохранения, партнерские сессии и другие мероприятия. В них участвовали более тысячи специалистов.
Организовало мероприятие Министерство здравоохранения Российской Федерации вместе с Фондом Росконгресс. Информационный партнер “Национального здравоохранения - 2022” стал холдинг 1MI.