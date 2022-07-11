Конгресс "Национальное здравоохранение - 2022" может стать ежегодным

Отмечается, что в ходе мероприятия было проведено тридцать три профильных сессии с онлайн-трансляцией, в которых приняли участие восемь тысяч человек. Среди участников онлайн-сессий были врачи и представители среднего медицинского персонала и фармацевтической отрасли, биологи, сотрудники научных организаций, а также работники смежных сфер, которые принимают участие в решении задач системы медицинской помощи. За три дня проведения мероприятия, спикерами которого стали сто двадцать экспертов из разных отраслей, сессии посмотрели более семидесяти тысяч раз. Медикам за участие в онлайн-трансляциях начислялись баллы системы НМО.