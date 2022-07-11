Камила Валиева дебютировала в роли Настеньки в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

По словам Камилы Валиевой, для роли Настеньки ей пришлось вместе с Дмитрием Соловьевым за несколько дней выучить сложнейшие парные элементы и поддержки. Об этом пишет transsibinfo.com.
«Я продолжаю свою спортивную карьеру, но мне очень интересно участвовать в ледовом шоу», — рассказала журналистами Валиева.
Камила Валиева добавила, что она столкнулась с совершенно новым опытом, поскольку кататься в паре для нее необычно, более того, ей пришлось на полу тренироваться делать поддержки, что было страшно и непривычно.
Как рассказала генеральный продюсер Navka Show, режиссер шоу «Аленький цветочек» Татьяна Навка, удивительный талант Камилы позволяет ей одновременно концентрироваться на сложных элементах танцев на льду и драматическом образе своей героини.
«Камила — невероятно талантливый профессионал! Я была потрясена тем, что она выучила партию всего за несколько тренировок! Это невероятно сложно — так быстро освоить поддержки!» — подчеркнула Татьяна Навка.
Гастрольный тур ледового шоу «Аленький цветочек» пройдет в Сочи Парке с 1 июля по 30 сентября.
Кроме Камилы Валиевой, в роли Настеньки выступят: первая и единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, в том числе олимпийское золото в одиночном катании, золотые медали чемпионата России, Европы и мира Алина Загитова, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и России Виктория Синицина, а также двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы Татьяна Волосожар. В главных мужских партиях выступят: двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный чемпион Европы и России Никита Кацалапов и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Помимо звездного состава, в представлении участвуют другие прославленные спортсмены, фигуристы мирового уровня, многократные призеры и чемпионы международных соревнований.
«Аленький цветочек» — моя любимая русская сказка о чуде любви, чести и верности. Мы счастливы, что в этом году в Сочи мы снова можем дарить зрителям волшебство и красоту. У нас катаются самые лучшие в мире фигуристы, мы вышли на международный уровень и делаем уникальные ледовые шоу. За три месяца гастролей сказку «Аленький цветочек» в Сочи Парке увидят более 150 000 зрителей!» — пояснила Татьяна Навка.