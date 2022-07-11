Камила Валиева дебютировала в роли Настеньки в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

Кроме Камилы Валиевой, в роли Настеньки выступят: первая и единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, в том числе олимпийское золото в одиночном катании, золотые медали чемпионата России, Европы и мира Алина Загитова, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и России Виктория Синицина, а также двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы Татьяна Волосожар. В главных мужских партиях выступят: двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный чемпион Европы и России Никита Кацалапов и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Помимо звездного состава, в представлении участвуют другие прославленные спортсмены, фигуристы мирового уровня, многократные призеры и чемпионы международных соревнований.