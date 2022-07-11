Город55
ГлавноеВсе новости
Избил лопатой. В Омской области два пенсионера получили страшные травмы

Избил лопатой. В Омской области два пенсионера получили страшные травмы

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI

В Омской области мужчина избил лопатой двух пенсионеров

Злоумышленник избил двух пенсионеров во время ссоры. У одного из них сломано предплечье, у другого — рана на голове.

В Русско-Полянском районе произошло нападение на двух пенсионеров из села Добровольск. Участковый выяснил, что домой к одному из потерпевших пришел бывший сожитель его дочери. Той дома не оказалось, поэтому нетрезвый 40-летний мужчина начал ссориться с ее отцом.

Во время конфликта сельчанин схватил лопату и начал бить ей 60-летнего пенсионера. В потасовку вмешался 72-летний сосед, который попытался заступиться за пострадавшего. Однако его тоже избили.

У одного из мужчин диагностировали открытый перелом обеих костей правого предплечья, у другого - рубленую рану головы. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Полиция#Нападение
Подпишитесь
Потушить тлеющее пометохранилище в Омске помешали дожди
Сегодня, 14:02
Было нечем дышать. В Омске произошли выбросы во время режима «черного неба»
Сегодня ночью в городе ввели режим НМУ первой степени опасности. Город накрыли выбросы.
Сегодня, 07:48
В аварии с гидроциклом погиб курсант Омского автобронетанкового института
Сегодня, 12:36
Омский радиозавод Попова сменил название, директора и «переехал» в Москву
Вчера, 20:16
Выяснилось, какая группа даст концерт на День города в Омске
Сегодня, 11:31
После двух тяжелых ДТП подряд омский маршрут признали опасным
Сегодня, 10:25