Избил лопатой. В Омской области два пенсионера получили страшные травмы

В Русско-Полянском районе произошло нападение на двух пенсионеров из села Добровольск. Участковый выяснил, что домой к одному из потерпевших пришел бывший сожитель его дочери. Той дома не оказалось, поэтому нетрезвый 40-летний мужчина начал ссориться с ее отцом.
Во время конфликта сельчанин схватил лопату и начал бить ей 60-летнего пенсионера. В потасовку вмешался 72-летний сосед, который попытался заступиться за пострадавшего. Однако его тоже избили.
У одного из мужчин диагностировали открытый перелом обеих костей правого предплечья, у другого - рубленую рану головы. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.