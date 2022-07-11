Избил лопатой. В Омской области два пенсионера получили страшные травмы

В Русско-Полянском районе произошло нападение на двух пенсионеров из села Добровольск. Участковый выяснил, что домой к одному из потерпевших пришел бывший сожитель его дочери. Той дома не оказалось, поэтому нетрезвый 40-летний мужчина начал ссориться с ее отцом.