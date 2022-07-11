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Из-за пробок на пути в новый парк в Омске пришлось менять работу светофора

Из-за пробок на пути в новый парк в Омске пришлось менять работу светофора

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI

В Омске скорректировали работу светофора на оживленном перекрестке

Речь о светофоре на пересечении улиц Красный Путь и 1-я Затонская, рядом с «Зеленым островом».

В Омске изменили режим работы светофора на пересечении улиц 1-я Затонская и Красный путь. Изменения связаны с открытием парка аттракционов «Вокруг света» на «Зеленом острове».

Парк аттракционов привлекает большое количество отдыхающих. Многие омичи приезжают на личных автомобилях. Это вызывает заторы на оживленном перекрестке.

В связи с этим работу светофора решено скорректировать. Теперь в будни с 17:00 до 20:00 часов, а также в выходные и праздничные дни время работы разрешающего сигнала для поворота налево с улицы Красный Путь на улицу 1-я Затонская и поворота направо с улицы 1-я Затонская на улицу Красный Путь увеличено с 16 до 24 секунд.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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