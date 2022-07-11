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Грядет потоп. После небольшого перерыва в Омск вернутся дожди

Грядет потоп. После небольшого перерыва в Омск вернутся дожди

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI

В Омске похолодает до +10 и пройдут многочисленные дожди

По данным сайта «Гисметео», в ближайшую неделю дождь не буде идти только один день.

Сегодня, 11 июля, в Омске ожидается очень жаркая погода. Температура воздуха составит +19…+29 градусов. Ожидается дождь вместе с грозой. Завтра, 12 июля, столбик термометра покажет +18…+25 градуса. Дождливая погода сохранится.

В среду, 13 июля, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +24 градусов, будет идти дождь. В четверг, 14 июля, в городе похолодает до +10…+22 градусов.

В пятницу, 15 июля, в Омск вернутся дожди. В городе потеплеет до +14…+25 градусов. В субботу, 16 июля, столбик термометра окажется на отметке +18…+27 градусов. Ожидается дождь, гроза, выпадет 24.7 мм осадков. В воскресенье, 17 июля, похолодает до +15 градусов, дождливая погода сохранится.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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