Грядет потоп. После небольшого перерыва в Омск вернутся дожди

Сегодня, 11 июля, в Омске ожидается очень жаркая погода. Температура воздуха составит +19…+29 градусов. Ожидается дождь вместе с грозой. Завтра, 12 июля, столбик термометра покажет +18…+25 градуса. Дождливая погода сохранится.
В среду, 13 июля, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +24 градусов, будет идти дождь. В четверг, 14 июля, в городе похолодает до +10…+22 градусов.
В пятницу, 15 июля, в Омск вернутся дожди. В городе потеплеет до +14…+25 градусов. В субботу, 16 июля, столбик термометра окажется на отметке +18…+27 градусов. Ожидается дождь, гроза, выпадет 24.7 мм осадков. В воскресенье, 17 июля, похолодает до +15 градусов, дождливая погода сохранится.