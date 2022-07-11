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Две смерти на воде, тлеющее пометохранилище и «Авария» на дне города. Омск за день

Две смерти на воде, тлеющее пометохранилище и «Авария» на дне города. Омск за день

Вчера, 20:56
Фото: 1MI
Понедельник в Омске — версия Города55.

Новость № 1. Сегодня в Омской области произошло две трагедии на воде. Погибли женщина и ребенок. В Калачинском районе 9-летний мальчик пришел на реку Омь, чтобы сделать фото на разрушенной плотине. Он поскользнулся на камнях, упал в воду и захлебнулся. Еще одна трагедия произошла в Тюкалинском районе, 47-летнюю женщину во время купания затянуло течением под паром, пришвартованный к берегу.

Между тем сегодня в Омске завели уголовное дело после наезда гидроцикла на водные сани, где погиб курсант Омского автобронетанкового института. Как стало известно, водитель катера незаконно возил пассажиров на тюбинге по Иртышу.

Водитель катера в Омске незаконно возил пассажиров на тюбинге по Иртышу
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Новость № 2. В Омске снова сорвались сроки тушения тлеющего пометохранилища на территории АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Пожар должны были полностью ликвидировать к 10–11 июля, но до сих пор это сделать не получилось. В омском минприроды объяснили, что это помешали сделать дожди. 

В омском минприроды объяснили, почему до сих пор не потушили тлеющее пометохранилище
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Новость № 3. В Омске на Дне города выступит "Дискотека Авария". Бесплатный концерт пройдет 6 августа на Соборной площади.

Выяснилось, какая группа даст концерт на День города в Омске
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#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область
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