Две смерти на воде, тлеющее пометохранилище и «Авария» на дне города. Омск за день

Новость № 1. Сегодня в Омской области произошло две трагедии на воде. Погибли женщина и ребенок. В Калачинском районе 9-летний мальчик пришел на реку Омь, чтобы сделать фото на разрушенной плотине. Он поскользнулся на камнях, упал в воду и захлебнулся. Еще одна трагедия произошла в Тюкалинском районе, 47-летнюю женщину во время купания затянуло течением под паром, пришвартованный к берегу.
Между тем сегодня в Омске завели уголовное дело после наезда гидроцикла на водные сани, где погиб курсант Омского автобронетанкового института. Как стало известно, водитель катера незаконно возил пассажиров на тюбинге по Иртышу.
Новость № 2. В Омске снова сорвались сроки тушения тлеющего пометохранилища на территории АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». Пожар должны были полностью ликвидировать к 10–11 июля, но до сих пор это сделать не получилось. В омском минприроды объяснили, что это помешали сделать дожди.
Новость № 3. В Омске на Дне города выступит "Дискотека Авария". Бесплатный концерт пройдет 6 августа на Соборной площади.