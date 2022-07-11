Две смерти на воде, тлеющее пометохранилище и «Авария» на дне города. Омск за день

Новость № 1. Сегодня в Омской области произошло две трагедии на воде. Погибли женщина и ребенок. В Калачинском районе 9-летний мальчик пришел на реку Омь, чтобы сделать фото на разрушенной плотине. Он поскользнулся на камнях, упал в воду и захлебнулся. Еще одна трагедия произошла в Тюкалинском районе, 47-летнюю женщину во время купания затянуло течением под паром, пришвартованный к берегу.