Бывший руководитель омского УФНС Репин сменил род деятельности

Бывший руководитель УФНС по Омской области Владимир Репин получил назначение в федеральном ведомстве. Как сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Репин стал начальником Контрольно-ревизионного управления МЧС России.