Бывший руководитель омского УФНС Репин сменил род деятельности

Бывший руководитель УФНС по Омской области Владимир Репин получил назначение в федеральном ведомстве. Как сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Репин стал начальником Контрольно-ревизионного управления МЧС России.
Контрольно-ревизионное управление МЧС значится подразделением центрального аппарата МЧС. Ведомство отвечает за организацию и осуществление ведомственного финансового контроля в системе МЧС. Владимир Репин в новой должности будет следить за этими процессами.
Отметим, что до перехода в структуру МЧС Репин более 10 лет работал в омском УФНС в качестве руководителя регионального подразделения налоговой.