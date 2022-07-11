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Бывший руководитель омского УФНС Репин сменил род деятельности

Бывший руководитель омского УФНС Репин сменил род деятельности

Вчера, 17:58
Фото: 1MI
Владимир Репин перешел на работу в структуру МЧС и вышел на федеральный уровень.

Бывший руководитель УФНС по Омской области Владимир Репин получил назначение в федеральном ведомстве. Как сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Репин стал начальником Контрольно-ревизионного управления МЧС России.

Контрольно-ревизионное управление МЧС значится подразделением центрального аппарата МЧС. Ведомство отвечает за организацию и осуществление ведомственного финансового контроля в системе МЧС. Владимир Репин в новой должности будет следить за этими процессами. 

Отметим, что до перехода в структуру МЧС Репин более 10 лет работал в омском УФНС в качестве руководителя регионального подразделения налоговой. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Владимир Репин#Назначение#МЧС#Должность#Руководитель
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