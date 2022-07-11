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Автомобилисты констатируют обвал продаж «АвтоВАЗа»

Сегодня, 11:09
В июне 2022 года продажи Ульяновского автозавода составили 1,5 тысячи автомобилей. По сравнению с прошлым годом отмечено снижение продаж на 44%.

Как пишет Infox со ссылкой на радио «Говорит Москва», председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью радиостанции связывает эту ситуацию с падением доходов населения. На фоне экономической напряженности даже уход с рынка иностранных производителей не принес пользы отечественному автопрому. Ведь самые демократичные модели машин сейчас продаются по цене близко к миллиону рублей.

Огорчают и технические параметры отечественных авто: их выпускают без ABS, без подушек безопасности, в категории «евроноль».

Таким образом, Похмелкин выразил удовлетворение фактом падения продаж у отечественных автозаводов. По его мнению, эти машины небезопасны в эксплуатации, а значит, нужно, чтобы на российских дорогах их было как можно меньше.

#Ольга Земскова
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