Автомобилисты констатируют обвал продаж «АвтоВАЗа»

Как пишет Infox со ссылкой на радио «Говорит Москва», председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью радиостанции связывает эту ситуацию с падением доходов населения. На фоне экономической напряженности даже уход с рынка иностранных производителей не принес пользы отечественному автопрому. Ведь самые демократичные модели машин сейчас продаются по цене близко к миллиону рублей.