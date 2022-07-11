«20 главных событий России за 20 лет»: Россия достойно вышла из пандемии коронавируса

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Россия больше двух лет жила в режиме осажденной крепости из-за пандемии коронавируса. Это время стало тяжелым испытанием для всех: общества, экономики, медицины. Миллионы людей были подвержены риску заразиться опасным заболеванием, больницы были переполнены пациентами, медики работали на износ, при этом границы были закрыты, поставки многих товаров остановлены, целые отрасли экономики были поставлены на паузу. Чтобы пережить все это потребовались невероятные усилия всех жителей страны. Каждый персонально столкнулся с личными рисками заболеть, проблемами в бизнесе или на работе, депрессией из-за изоляции и отсутствия живого общения с близкими.
Но из карантинных месяцев наша страна вынесла несколько важных уроков. Так мы стали больше ценить человеческую жизнь и здоровье. Ценить близких и заботиться о них, особенно в это время в заботе нуждались пожилые люди, которым было сложно справляться с бытовыми вопросами, при этом сохранять безопасную дистанцию и не заразиться. Сразу несколько государственных и общественных институтов работали на то, чтобы уберечь старшее поколение: медики, соцслужбы и волонтеры разносили продукты и лекарства пенсионерами, помогали им осваивать интернет-сервисы.
За эти два года интернет окончательно проник в нашу жизнь. В сети стали смотреть концерты и спектакли, учиться и даже работать. Многие компании и учреждения перешли на удаленку, люди научились эффективно работать из дома. В интернете стало возможно купить практически все, и в короткий срок это доставят на дом. Он-лайн бизнес получил невероятный импульс для развития в эти два года. Еще одна цифровая трансформация коснулась государства и госуслуг, которые и раньше предоставлялись в электронном виде, но сейчас они прошли краш-тест в обстановке, когда миллионы жителей страны массово начали обращаться к госуслугам именно в электронном виде.
Но главные герои пандемии, безусловно, медики. Именно они на своих плечах вынесли страну из-под удара коронавируса. Работа на вызовах и в «красных зонах», сутками без выходных и отпусков, с риском для здоровья и жизни. Работу медиков ярко описывают такие статистические данные. Россия показывала четвёртый результат в мире по числу инфицированных пациентов, при этом по летальности наша страна была на 110-м месте. Это говорит о высокой эффективности системы выявления зараженных и титанической работе по лечению больных с COVID-19.
Еще один важный маркер — это появление у нашей страны собственной вакцины от коронавируса раньше других стран. Наука и медицина смогли не только разработать эффективный препарат, но и наладить массовый выпуск, организовать тотальную вакцинацию, которая позволила сбить накал эпидемии.