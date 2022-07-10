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Жестокая ссора. Омичка сломала челюсть неприятелю

Жестокая ссора. Омичка сломала челюсть неприятелю

Вчера, 10:39
Фото: 1MI

Омичка в ходе ссоры сломала оппоненту челюсть

Конфликт между сельчанами произошел на почве неприязненных отношений.

Происшествие случилось в селе Новоильиновка Полтавского района. 31-летняя местная жительница поссорилась с 52-летним сельчанином. В ходе конфликта женщина сломала мужчине нижнюю челюсть.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает полиция.

Отметим, всего за минувшие сутки к правоохранителям обратились 1 057 раз с сообщением о преступлениях и происшествиях. В итоге возбуждено 39 уголовных дел, из которых 19 уже удалось раскрыть.

#Происшествия#Новости#Омская область#Полтавский район#Полиция#Драка#Уголовное дело
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