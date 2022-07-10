Жестокая ссора. Омичка сломала челюсть неприятелю

Происшествие случилось в селе Новоильиновка Полтавского района. 31-летняя местная жительница поссорилась с 52-летним сельчанином. В ходе конфликта женщина сломала мужчине нижнюю челюсть.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает полиция.
Отметим, всего за минувшие сутки к правоохранителям обратились 1 057 раз с сообщением о преступлениях и происшествиях. В итоге возбуждено 39 уголовных дел, из которых 19 уже удалось раскрыть.