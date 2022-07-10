В Омской области внезапно резко похолодает

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня ночью жителям Омской области стоит приготовиться к туману.
Новая неделя начнется с жары — температура воздуха достигнет +33 градусов. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах порывы ветра будут до 16 метров в секунду.
В ночь на вторник похолодает до +13, ветер стихнет. А вот днем 12 июля снова потеплеет +25…+30 градусов, без осадков. Ветер от 9 до 14 метров в секунду.
Резкое похолодание ждет омичей в ночь на среду. Столбик термометра опустится до +10. Днем 13 июля температура поднимется до +26 градусов, осадков не прогнозируют.