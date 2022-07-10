Серийный грабитель. Задержан омич, который оставил соседей без интернета

В полиции на одного подозреваемого возбудили два уголовных дела за кражи. 42-летнего мужчину задержали за серийное воровство интернет-кабеля в подъездах жилых домов. Детали пояснили в пресс-службе полиции.
Телекоммуникационная компания написала заявление о пропаже сетевого кабеля в трех девятиэтажках Советского округа. Жители остались без телевидения и интернета. Общая протяженность пропавшего оптоволоконного проводника — около 700 метров.
Правоохранители осмотрели подъезды домов на проспекте Мира и улице Лаптев. Удалось изъять следы, которые принадлежали ранее судимому местному жителю. Он проживал в одном из этих домов.
Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Мужчина пояснил, хищения совершал днем, притворялся специалистом по ремонтным работам. Кабель сдавал в пункт приема металла. Всего выручил около 7 000 рублей. Однако сумма причиненного организации ущерба превысила 17 000 рублей.
Сейчас сотрудники УМВД устанавливают, причастен ли фигурант к десяти аналогичным эпизодам в Нефтяниках. Пока омичу грозит до двух лет лишения свободы.