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Серийный грабитель. Задержан омич, который оставил соседей без интернета

Серийный грабитель. Задержан омич, который оставил соседей без интернета

Вчера, 13:26
Фото: 1MI

Омича обвинили в краже 700 метров интернет-кабеля

Омич сумел выручить с награбленного 7 000 рублей, но сумма ущерба превысила 17 000.

В полиции на одного подозреваемого возбудили два уголовных дела за кражи. 42-летнего мужчину задержали за серийное воровство интернет-кабеля в подъездах жилых домов. Детали пояснили в пресс-службе полиции.

Телекоммуникационная компания написала заявление о пропаже сетевого кабеля в трех девятиэтажках Советского округа. Жители остались без телевидения и интернета. Общая протяженность пропавшего оптоволоконного проводника — около 700 метров.

Правоохранители осмотрели подъезды домов на проспекте Мира и улице Лаптев. Удалось изъять следы, которые принадлежали ранее судимому местному жителю. Он проживал в одном из этих домов.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Мужчина пояснил, хищения совершал днем, притворялся специалистом по ремонтным работам. Кабель сдавал в пункт приема металла. Всего выручил около 7 000 рублей. Однако сумма причиненного организации ущерба превысила 17 000 рублей.

Сейчас сотрудники УМВД устанавливают, причастен ли фигурант к десяти аналогичным эпизодам в Нефтяниках. Пока омичу грозит до двух лет лишения свободы.

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Кража
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