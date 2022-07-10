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Семь лет на расселение. В Центральном округе Омска нашли два аварийных дома

Семь лет на расселение. В Центральном округе Омска нашли два аварийных дома

Вчера, 10:56
Фото: 1MI

Два дома на 2-й Совхозной в Омске решено снести

Одна двухэтажка и частный деревянный дом снесут, а жителям дадут новое жилье.

В Омске признали аварийными два дома в Центральном округе. Соответствующее постановление от 6 июля опубликовано на сайте горадминистрации.

22 июня профильная комиссия оценила помещения и признала их непригодными для жилья. Теперь по закону дома необходимо снести. Речь о зданиях № 204а и № 64 по улице 2-я Совхозная. Местных жителей должны переселить до 31 декабря 2029 года. Контролировать исполнение постановления будет директор депстроя Сергей Козубович.

Дом № 204а на 2-й Совхозной — это двухэтажное кирпичное здание с двумя подъездами 1961 года постройки. Помимо жилых квартир там расположились два юрлица: компания, которая предоставляет услуги грузчиков, а также фирма, занимающаяся эвакуацией автомобилей.

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По адресу  улица 2-я Совхозная, 64 находится частный деревянный одноэтажный дом.

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#Город#Новости#Омск#Сергей Козубович#Аварийное жилье#Снос#Переселение из аварийного жилья#Мэрия
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