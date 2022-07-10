Семь лет на расселение. В Центральном округе Омска нашли два аварийных дома

22 июня профильная комиссия оценила помещения и признала их непригодными для жилья. Теперь по закону дома необходимо снести. Речь о зданиях № 204а и № 64 по улице 2-я Совхозная. Местных жителей должны переселить до 31 декабря 2029 года. Контролировать исполнение постановления будет директор депстроя Сергей Козубович.