Семь лет на расселение. В Центральном округе Омска нашли два аварийных дома

В Омске признали аварийными два дома в Центральном округе. Соответствующее постановление от 6 июля опубликовано на сайте горадминистрации.
22 июня профильная комиссия оценила помещения и признала их непригодными для жилья. Теперь по закону дома необходимо снести. Речь о зданиях № 204а и № 64 по улице 2-я Совхозная. Местных жителей должны переселить до 31 декабря 2029 года. Контролировать исполнение постановления будет директор депстроя Сергей Козубович.
Дом № 204а на 2-й Совхозной — это двухэтажное кирпичное здание с двумя подъездами 1961 года постройки. Помимо жилых квартир там расположились два юрлица: компания, которая предоставляет услуги грузчиков, а также фирма, занимающаяся эвакуацией автомобилей.
По адресу улица 2-я Совхозная, 64 находится частный деревянный одноэтажный дом.