Сегодня ночью омичи дышали веществом, которое приводит к судорогам и смерти

Омичи обрушили шквал жалоб на ночные выбросы в сообществе «Дыши! Омск». Горожане рассказали о едких запахах химии и газа. В минприроды Городу55 подтвердили избыток в воздухе вредного вещества.
Вечером 9 июля из-за массовых обращений жителей Ленинского округа на место выехала передвижная лаборатория. «С учетом северного направления ветра отобраны пробы атмосферного воздуха на ул. 6-я Станционная, д. 69. Ощущался неприятный запах, было зафиксировано превышение ПДК м.р. сероводорода в 1,62 раза», — пояснили нам в пресс-службе ведомства.
Также избыток сероводорода обнаружили на автоматизированном посту по улице Заслонова. В 8 часов утра 9 июля концентрация вещества в воздухе в 1,05 раза превышало норму.
Отметим, большое количество сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту. В значительных объемах может привести к коме, судорогам, отеку легких и смерти. Характерный запах ассоциируется с «ароматом» тухлых яиц, во рту возникает сладковатый металлический привкус.