Город55
ГлавноеВсе новости
Сегодня ночью омичи дышали веществом, которое приводит к судорогам и смерти

Сегодня ночью омичи дышали веществом, которое приводит к судорогам и смерти

Вчера, 14:00
Фото: 1MI

В Омске зафиксировали превышения сероводорода

Омичи пожаловались на ночные выбросы — опасения подтвердились.

Омичи обрушили шквал жалоб на ночные выбросы в сообществе «Дыши! Омск». Горожане рассказали о едких запахах химии и газа. В минприроды Городу55 подтвердили избыток в воздухе вредного вещества.

Вечером 9 июля из-за массовых обращений жителей Ленинского округа на место выехала передвижная лаборатория. «С учетом северного направления ветра отобраны пробы атмосферного воздуха на ул. 6-я Станционная, д. 69. Ощущался неприятный запах, было зафиксировано превышение ПДК м.р. сероводорода в 1,62 раза», — пояснили нам в пресс-службе ведомства.

Также избыток сероводорода обнаружили на автоматизированном посту по улице Заслонова. В 8 часов утра 9 июля концентрация вещества в воздухе в 1,05 раза превышало норму.

Отметим, большое количество сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту. В значительных объемах может привести к коме, судорогам, отеку легких и смерти. Характерный запах ассоциируется с «ароматом» тухлых яиц, во рту возникает сладковатый металлический привкус.

Город55
#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Выбросы#Минприроды#Жалобы
Подпишитесь
Пожар в Газетном переулке, рекорд по выбросам в Омске, неудачная распродажа ИКЕА
Сегодня, 18:11
Фирма омского депутата Гофмана может обанкротиться из-за долгов
Сейчас запущена процедура наблюдения.
Сегодня, 15:06
Омский радиозавод Попова сменил название, директора и «переехал» в Москву
Сегодня, 20:16
Один из омских театров закроется из-за долгов
Руководство театра приняло решение о закрытии прежнего ЦСД.
Сегодня, 19:38
«Кома грозила». Появились детали об экстренной посадке борта, летевшего в Омск
Сегодня, 12:07