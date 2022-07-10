Пожар в Газетном переулке, рекорд по выбросам в Омске, неудачная распродажа ИКЕА

7 июля после столкновения с «Ford» опрокинулась карета скорой помощи. ДТП произошло недалеко от «Меги». Позже стал известно, что в аварии пострадали 70-летняя пациентка, водитель и фельдшер. Городу55 удалось выяснить, что за рулем иномарки была учительница омской средней школы № 33. А через три дня, 10 июля, случилось аналогичное происшествие. Правда, на этот раз опрокинулась полицейская Газель. Примечательно, что в столкновении снова участвовал «Ford» под управлением женщины. После этого инцидента СК возбудил уголовное дело.
День Ивана Купала был богат на происшествия. 7 июля огонь охватил здание исторического памятника — Доходного дома на Газетном переулке. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло почти два часа. К обеду того же дня стало известно, кто несет ответственность за инцидент, и кому возвращать убытки.
Неделя в Омске началась с дурного запаха газа. Омичи с разных районов города традиционно жаловались на выбросы. Очередной режим НМУ синоптики объявили в ночь с 6 на 7 июля. Для горожан этот период не стал самым радостным. На утро жители Омска рассказали о резе в горле и тяжелом дыхании. Городу55 стало известно, какие предприятия проверяют из-за повышенного содержания хлорида водорода в воздухе.
Под конец недели минприроды представило сводку по обращениям о выбросах за июнь. Результат поражает — превышения ПДК обнаруживали 29 раз. Но и это не предел… 10 июля по соцсетям вновь прокатилась волна жалоб на неприятный запах. Город55 выяснил — здоровье омичей действительно в опасности.
И если в начале недели омичи боялись только дышать, то к концу стали избегать и нахождения в местных акваториях. Роспотребнадзор обнаружил возбудителей опасных инфекций в песке и воде на официальных пляжах. Спойлер: можно подцепить глистов. Позже стало ясно, откуда появились паразиты.
5 июля в суде начался допрос обвиняемого во взятках экс-начальника омского УМВД Евгения Быкова. Ранее процесс уже переносили из-за плохого самочувствия подсудимого. Эта попытка тоже не увенчалась успехом — фигуранту вновь стало нехорошо. Тогда судья объявил перерыв. У нас, кстати, есть видеозапись с места событий. В зал суда приехали медики — Быкова госпитализировали. 6 июля бывший правоохранитель вновь сел на скамью подсудимых. Ничего не предвещало беды. Евгения Быкова смогли допросить.
Эта эпопея началась с самого понедельника, когда объявили дату начала открытой распродажи в IKEA. 5 июля омичи на низком старте приготовились добавлять товары в корзины, но… Попытка не увенчалась успехом. Сайт не был готов к таком наплыву посетителей. Тогда мы решили подготовиться к трудностям! Выяснили, где найти замену шведскому магазину в Омске.
После неудачной распродажи IKEA сделала официальное заявление, мол, онлайн-покупки временно невозможны по техническим причинам. А на следующий день руководство обвинило в этом конкурентов — якобы сайт перегрузили искусственно. Благо, есть омичи, которые сумели совершить заветные покупки.