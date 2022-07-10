Пожар в Газетном переулке, рекорд по выбросам в Омске, неудачная распродажа ИКЕА

Эта эпопея началась с самого понедельника, когда объявили дату начала открытой распродажи в IKEA. 5 июля омичи на низком старте приготовились добавлять товары в корзины, но… Попытка не увенчалась успехом. Сайт не был готов к таком наплыву посетителей. Тогда мы решили подготовиться к трудностям! Выяснили, где найти замену шведскому магазину в Омске.