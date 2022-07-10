После опрокидывания полицейской Газели в Омске возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело после ДТП с перевернувшейся полицейской Газелью. СК сообщает, что в результате аварии двум правоохранителям причинен тяжкий вред здоровью.
Напомним, происшествие случилось около 9 часов утра 10 июля. На пересечении улиц Магистральная-Нефтезаводская иномарка столкнулась с полицейским «ГАЗ-2705».
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В ходе следствия установят детали произошедшего. Расследование продолжается.