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После опрокидывания полицейской Газели в Омске возбуждено уголовное дело

После опрокидывания полицейской Газели в Омске возбуждено уголовное дело

Вчера, 17:20
Фото: 1MI
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Возбуждено уголовное дело после ДТП с перевернувшейся полицейской Газелью. СК сообщает, что в результате аварии двум правоохранителям причинен тяжкий вред здоровью.

Напомним, происшествие случилось около 9 часов утра 10 июля. На пересечении улиц Магистральная-Нефтезаводская иномарка столкнулась с полицейским «ГАЗ-2705».

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В ходе следствия установят детали произошедшего. Расследование продолжается.

#Происшествия#Новости#Омск#СУ СКР#Уголовное дело#ДТП#Полиция
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