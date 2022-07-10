Полицейское ДТП, ночные выбросы, экстренная посадка самолета. Вести воскресного Омска

Утром в Нефтяниках автомобиль правоохранителей столкнулся с иномаркой, от удара опрокинулся на бок. Есть пострадавшие. Полиция ехала на вызов. После происшествия СК возбудил уголовное дело.
В ночь с субботы на воскресенье город объял неприятный запах. Омичи не скрывали недовольство в социальных сетях. Городу55 удалось узнать, чем дышали горожане:
На борту лайнера оказалась наша подписчица. Самолет летел в Омск из Сочи, но совершил экстренную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия пассажира. Очевидица событий (медик!) рассказала, почему женщина с сахарным диабетом могла не дотянуть до приземления.