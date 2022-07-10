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Полицейское ДТП, ночные выбросы, экстренная посадка самолета. Вести воскресного Омска

Полицейское ДТП, ночные выбросы, экстренная посадка самолета. Вести воскресного Омска

Вчера, 20:00
Фото: 1MI
Основные события минувших 24 часов.

ДТП с опрокидыванием полицейской Газели

Утром в Нефтяниках автомобиль правоохранителей столкнулся с иномаркой, от удара опрокинулся на бок. Есть пострадавшие. Полиция ехала на вызов. После происшествия СК возбудил уголовное дело.

Ночные выбросы в Омске

В ночь с субботы на воскресенье город объял неприятный запах. Омичи не скрывали недовольство в социальных сетях. Городу55 удалось узнать, чем дышали горожане:

Сегодня ночью омичи дышали веществом, которое приводит к судорогам и смерти
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Подробности экстренной посадки самолета, летевшего в Омск

На борту лайнера оказалась наша подписчица. Самолет летел в Омск из Сочи, но совершил экстренную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия пассажира. Очевидица событий (медик!) рассказала, почему женщина с сахарным диабетом могла не дотянуть до приземления.

#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#ДТП#Выбросы#Самолет
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