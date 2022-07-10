Полицейское ДТП, ночные выбросы, экстренная посадка самолета. Вести воскресного Омска

На борту лайнера оказалась наша подписчица. Самолет летел в Омск из Сочи, но совершил экстренную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия пассажира. Очевидица событий (медик!) рассказала, почему женщина с сахарным диабетом могла не дотянуть до приземления.