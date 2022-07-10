Город55
ГлавноеВсе новости
Омский рыбак неожиданно наткнулся на краснокнижного углозуба

Омский рыбак неожиданно наткнулся на краснокнижного углозуба

Вчера, 14:17
Фото: 1MI
Омичу посоветовали отпустить хвостатого на волю.

Рыбак из Омской области рассказал о необычной встрече. Вместо «карасика» мужчина наткнулся на редкого тритона. Фотографии опубликовал в сообществе «Рыбалка в Омске».

скриншот паблика "Рыбалка в Омске"

В комментариях под постом нашлись эксперты по земноводным. Оказалось, черный хвостатый — это сибирский углозуб. Вид внесен в Красные книги Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Республики Коми. Взрослые особи достигают в длину 13 сантиметров, обитают во влажной среде, любят тень. Для людей не опасны.

Пользователи соцсети посоветовали рыбаку отпустить тритона на волю.

#Общество#Новости#Омская область#Рыбалка#Соцсети
Подпишитесь
Пожар в Газетном переулке, рекорд по выбросам в Омске, неудачная распродажа ИКЕА
Сегодня, 18:11
Сегодня ночью омичи дышали веществом, которое приводит к судорогам и смерти
Сегодня, 14:00
Фирма омского депутата Гофмана может обанкротиться из-за долгов
Сейчас запущена процедура наблюдения.
Сегодня, 15:06
Омский радиозавод Попова сменил название, директора и «переехал» в Москву
Сегодня, 20:16
Один из омских театров закроется из-за долгов
Руководство театра приняло решение о закрытии прежнего ЦСД.
Сегодня, 19:38
«Кома грозила». Появились детали об экстренной посадке борта, летевшего в Омск
Сегодня, 12:07