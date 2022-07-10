Омский рыбак неожиданно наткнулся на краснокнижного углозуба

В комментариях под постом нашлись эксперты по земноводным. Оказалось, черный хвостатый — это сибирский углозуб. Вид внесен в Красные книги Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Республики Коми. Взрослые особи достигают в длину 13 сантиметров, обитают во влажной среде, любят тень. Для людей не опасны.