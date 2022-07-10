Омский радиозавод Попова сменил название, директора и «переехал» в Москву

Завод также изменит адрес регистрации на столицу. В Москве находится управляющая компания АО «Корпорация Попов Радио». Акционеры передали ей полномочия генерального директора. А руководителем столичной структуры является бывший вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков. Напомним, он занял пост после своей отставки в 2018 году. Заводом в Омске ранее управлял Андрей Аршинин.