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Омский радиозавод Попова сменил название, директора и «переехал» в Москву

Омский радиозавод Попова сменил название, директора и «переехал» в Москву

Вчера, 20:16
Фото: 1MI
Ряд важных решений был принят на общем собрании акционеров.

Состоялось годовое общее собрание акционеров АО Омское производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова». Были приняты важные решения, сообщают «Коммерческие вести».

Держатели акций проголосовали за изменения названия предприятия. Теперь «РЕЛЕРО» будет официально именоваться АО «Научно-производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова».

Завод также изменит адрес регистрации на столицу. В Москве находится управляющая компания АО «Корпорация Попов Радио». Акционеры передали ей полномочия генерального директора. А руководителем столичной структуры является бывший вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков. Напомним, он занял пост после своей отставки в 2018 году. Заводом в Омске ранее управлял Андрей Аршинин.

Напомним, о планах перерегистрации завода им. Попова стало известно в середине июня. В минпроме заявили, что переезд якобы не должен сказаться на налоговых отчислениях.

#Экономика#Новости#Омск#Москва#Владимир Компанейщиков#Радиозавод
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