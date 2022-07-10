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Один из омских театров закроется из-за долгов

Один из омских театров закроется из-за долгов

Вчера, 19:38
Фото: 1MI

Омский Центр современной драматургии переформатируется из-за долгов

Руководство театра приняло решение о закрытии прежнего ЦСД.

Центр современной драматургии в Омске прекращает работать в прежнем формате. Об этом сообщила одна из учредителей Зара Демидова на своей странице в соцсетях. Решение о роспуске труппы принято 4 июля. Причина — финансовые трудности.

«Мы очень эмоционально и физически устали, более всего мы устали ещё и материально. Мы взрослые люди, которые уже не могут позволить себе делать театр в долг», — написала Демидова.

По ее словам, работу подкосила пандемия и последовавшие события.

Теперь «ЦСД-Омск» будет существовать просто как площадка для спектаклей, выставок, фестивалей. Своих спектаклей ставить уже не будет, так как труппа распущена. Элементы декораций и костюмов театр продаст. Вырученные средства пойдут на погашение долгов. Место директора займет муж Зары — Ярослав Максименко. Сама она планирует уехать из Омска.

Напомним, ЦСД с 2017 года работал в арт-центре на Любинском проспекте — на площадке бизнесмена Михаила Курцаева. В сентябре 2021 года стало известно, что театр переедет в здание на проспекте Маркса, где ранее располагался ночной клуб «Атлантида».

#Город#Экономика#Общество#Культура#Новости#Омск#Театр
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