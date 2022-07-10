Один из омских театров закроется из-за долгов

Теперь «ЦСД-Омск» будет существовать просто как площадка для спектаклей, выставок, фестивалей. Своих спектаклей ставить уже не будет, так как труппа распущена. Элементы декораций и костюмов театр продаст. Вырученные средства пойдут на погашение долгов. Место директора займет муж Зары — Ярослав Максименко. Сама она планирует уехать из Омска.