Один из омских театров закроется из-за долгов

Центр современной драматургии в Омске прекращает работать в прежнем формате. Об этом сообщила одна из учредителей Зара Демидова на своей странице в соцсетях. Решение о роспуске труппы принято 4 июля. Причина — финансовые трудности.
«Мы очень эмоционально и физически устали, более всего мы устали ещё и материально. Мы взрослые люди, которые уже не могут позволить себе делать театр в долг», — написала Демидова.
По ее словам, работу подкосила пандемия и последовавшие события.
Теперь «ЦСД-Омск» будет существовать просто как площадка для спектаклей, выставок, фестивалей. Своих спектаклей ставить уже не будет, так как труппа распущена. Элементы декораций и костюмов театр продаст. Вырученные средства пойдут на погашение долгов. Место директора займет муж Зары — Ярослав Максименко. Сама она планирует уехать из Омска.
Напомним, ЦСД с 2017 года работал в арт-центре на Любинском проспекте — на площадке бизнесмена Михаила Курцаева. В сентябре 2021 года стало известно, что театр переедет в здание на проспекте Маркса, где ранее располагался ночной клуб «Атлантида».