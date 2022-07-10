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Необычный детеныш. В омском зоопарке родила саймири

Необычный детеныш. В омском зоопарке родила саймири

Вчера, 16:21
Фото: скриншот видео Большереченского зоопарка

Омский зоопарк пополнился детенышем саймири

Ареал обитания животных — тропические леса от Коста-Рики до Парагвая.

В «Детском ЭкоЦентре» пополнение — родила саймири Анфиса. Беременность длилась четыре месяца, сказано на официальной странице зоопарка.

Саймири — это род широконосных обезьян. Сотрудники ЭкоЦентра рассказали о самочувствии молодой матери: «Анфиса засыпала везде — на полу, на черепахах, на ветке, едва не падая. Сначала она явно не могла понять, что это такое вцепилось ей в спину, и периодически пыталась избавиться от пришельца. Когда она начинала тянуть его за ручки-ножки или хвостик, весь коллектив зоопарка бежал в вольер отвлекать».

А вот новоиспеченной отец Антон не проявляет интереса к детенышу, да и к Анфисе подходить перестал.

Спустя неделю саймири освоилась в новой роли: не отпускает от себя маленькую обезьянку и сама ее кормит.

#Общество#Новости#Омск#Животные#Зоопарк
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