Необычный детеныш. В омском зоопарке родила саймири

Саймири — это род широконосных обезьян. Сотрудники ЭкоЦентра рассказали о самочувствии молодой матери: «Анфиса засыпала везде — на полу, на черепахах, на ветке, едва не падая. Сначала она явно не могла понять, что это такое вцепилось ей в спину, и периодически пыталась избавиться от пришельца. Когда она начинала тянуть его за ручки-ножки или хвостик, весь коллектив зоопарка бежал в вольер отвлекать».