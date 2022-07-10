На площадь перед сценой на «Зеленом острове» в Омске выделено 29,3 млн руб

Администрация Омска ищет подрядчика для благоустройства «Зеленого острова». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
Победителю конкурса предстоит обустроить площадь перед сценой в парке. А именно: уложить тротуарную плитку, установить бордюры, урны и скамейки, наладить освещение, организовать входную группу и озеленить территорию. Завершить работу необходимо до 30 октября. Заявки принимают до 18 июля.
Начальная цена контракта — 29,3 миллиона рублей.