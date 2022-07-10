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На площадь перед сценой на «Зеленом острове» в Омске выделено 29,3 млн руб

На площадь перед сценой на «Зеленом острове» в Омске выделено 29,3 млн руб

Вчера, 18:47
Фото: 1MI
Мэрия Омска начала искать подрядчика для благоустройства территории.

Администрация Омска ищет подрядчика для благоустройства «Зеленого острова». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Победителю конкурса предстоит обустроить площадь перед сценой в парке. А именно: уложить тротуарную плитку, установить бордюры, урны и скамейки, наладить освещение, организовать входную группу и озеленить территорию. Завершить работу необходимо до 30 октября. Заявки принимают до 18 июля.

Начальная цена контракта — 29,3 миллиона рублей.

#Город#Новости#Омск#Зеленый остров#Госзакупки#Благоустройство#Мэрия
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