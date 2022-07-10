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«Кома грозила». Появились детали об экстренной посадке борта, летевшего в Омск

«Кома грозила». Появились детали об экстренной посадке борта, летевшего в Омск

Вчера, 12:07
Фото: 1MI

Стало известно, почему летевший в Омск самолет экстренно приземлился в Уфе

Очевидцы происшествия рассказали о неукомплектованности аптечки самолета.

На борту авиалайнера, который совершил экстренную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия пассажира, оказался подписчик Города55. Женщина работает медиком, она рассказала неприятные подробности инцидента.

«В очередной раз убедилась, что на наших самолетах нет ничего для оказания помощи… У женщины сахарный диабет, сахар до 40, кома грозила. Ни шприцов, ни систем, ни лекарств. Спасло наличие медиков на борту, если бы их не было, до Уфы не дотянули бы!», — поделилась женщина.

Наша подписчица сообщила, медработники на борту оказали пассажирке квалифицированную помощь, и выразила надежду, что с женщиной все в порядке, а авиаперевозчику пожелала укомплектовать аптечки для оказания неотложной помощи.

Напомним, 9 июля самолет экстренно приземлился в Уфе по пути из Сочи в Омск. О состоянии пассажира ранее не сообщалось. Рейс выполняла компания SmartAvia. 

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Уфа#Сочи#Самолет#Аэропорт
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