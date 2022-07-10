«Кома грозила». Появились детали об экстренной посадке борта, летевшего в Омск

«В очередной раз убедилась, что на наших самолетах нет ничего для оказания помощи… У женщины сахарный диабет, сахар до 40, кома грозила. Ни шприцов, ни систем, ни лекарств. Спасло наличие медиков на борту, если бы их не было, до Уфы не дотянули бы!», — поделилась женщина.