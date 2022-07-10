«Кома грозила». Появились детали об экстренной посадке борта, летевшего в Омск

На борту авиалайнера, который совершил экстренную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия пассажира, оказался подписчик Города55. Женщина работает медиком, она рассказала неприятные подробности инцидента.
«В очередной раз убедилась, что на наших самолетах нет ничего для оказания помощи… У женщины сахарный диабет, сахар до 40, кома грозила. Ни шприцов, ни систем, ни лекарств. Спасло наличие медиков на борту, если бы их не было, до Уфы не дотянули бы!», — поделилась женщина.
Наша подписчица сообщила, медработники на борту оказали пассажирке квалифицированную помощь, и выразила надежду, что с женщиной все в порядке, а авиаперевозчику пожелала укомплектовать аптечки для оказания неотложной помощи.
Напомним, 9 июля самолет экстренно приземлился в Уфе по пути из Сочи в Омск. О состоянии пассажира ранее не сообщалось. Рейс выполняла компания SmartAvia.