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Фирма омского депутата Гофмана может обанкротиться из-за долгов

Фирма омского депутата Гофмана может обанкротиться из-за долгов

Вчера, 15:06
Фото: 1MI
Сейчас запущена процедура наблюдения.

Как стало известно Городу55, фирма депутата омского городского совета Ильи Гофмана может обанкротится. ООО «Спарта» занимается оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. 24 июня Арбитражный суд Москвы определил — заявление о несостоятельности фирмы обосновано, необходимо ввести процедуру наблюдения. Она идет и по сей день.

«Спарта» зарегистрирована 31 июля 2006 года. Директором компании является Иван Кислицын, Гофман выступает владельцем, сейчас ему принадлежат 100% фирмы. До 2011 года 25% владел Максим Шаравин. В начале прошлого года «Спарту» перерегистрировали в Москве, незадолго после поданного иска в адрес компании на сумму свыше 32 миллионов рублей.

Заявление о банкротстве организации омского депутата было подано в суд 4 марта 2022 года компанией «Деликатесы Сибири». Согласно постановлению столичного Арбитража, «Спарта» задолжала фирме почти 4 миллиона рублей. В рамках мирового соглашения говорилось о выплате суммы до 31 августа 2021 года. Однако долг возвращен не был.

Сейчас в отношении ООО Гофмана ведется наблюдение. Судом назначен арбитражный управляющий — Николай Денисов. А директора и владельца «Спарты» ограничили в полномочиях.

Заседание по делу о признании банкротства по существу назначено на 20 декабря 2022 года в Арбитражном суде Москвы.

Отметим, Илья Гофман также является генеральным директором ООО «Масленица», которое занимается услугами по доставке товаров питания. Эта компания зарегистрирована в Омске. Гофман — депутат VI созыва омского городского совета от партии «Справедливая Россия».

#Экономика#Политика#Новости#Омск#Москва#Суд#Банкротство
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