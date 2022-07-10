Фирма омского депутата Гофмана может обанкротиться из-за долгов

«Спарта» зарегистрирована 31 июля 2006 года. Директором компании является Иван Кислицын, Гофман выступает владельцем, сейчас ему принадлежат 100% фирмы. До 2011 года 25% владел Максим Шаравин. В начале прошлого года «Спарту» перерегистрировали в Москве, незадолго после поданного иска в адрес компании на сумму свыше 32 миллионов рублей.