Фирма омского депутата Гофмана может обанкротиться из-за долгов

Как стало известно Городу55, фирма депутата омского городского совета Ильи Гофмана может обанкротится. ООО «Спарта» занимается оптовой торговлей замороженными пищевыми продуктами. 24 июня Арбитражный суд Москвы определил — заявление о несостоятельности фирмы обосновано, необходимо ввести процедуру наблюдения. Она идет и по сей день.
«Спарта» зарегистрирована 31 июля 2006 года. Директором компании является Иван Кислицын, Гофман выступает владельцем, сейчас ему принадлежат 100% фирмы. До 2011 года 25% владел Максим Шаравин. В начале прошлого года «Спарту» перерегистрировали в Москве, незадолго после поданного иска в адрес компании на сумму свыше 32 миллионов рублей.
Заявление о банкротстве организации омского депутата было подано в суд 4 марта 2022 года компанией «Деликатесы Сибири». Согласно постановлению столичного Арбитража, «Спарта» задолжала фирме почти 4 миллиона рублей. В рамках мирового соглашения говорилось о выплате суммы до 31 августа 2021 года. Однако долг возвращен не был.
Сейчас в отношении ООО Гофмана ведется наблюдение. Судом назначен арбитражный управляющий — Николай Денисов. А директора и владельца «Спарты» ограничили в полномочиях.
Заседание по делу о признании банкротства по существу назначено на 20 декабря 2022 года в Арбитражном суде Москвы.
Отметим, Илья Гофман также является генеральным директором ООО «Масленица», которое занимается услугами по доставке товаров питания. Эта компания зарегистрирована в Омске. Гофман — депутат VI созыва омского городского совета от партии «Справедливая Россия».