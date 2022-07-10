Диво дивное! Омичи нашли грибы-мутанты

Омичи рассказали о необычном походе за грибами. Фотографии «урожая» опубликовали в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области».
Авторы записи называют находки «мутантами». Размеры грибов действительно впечатляют. Некоторые в диаметре больше человеческой ладони.
В комментариях под постом некоторые пользователи посетовали на авторов, мол, стоило срезать грибы ножом, а не вырывать с корнем — так разрушается грибница. Многие задались вопросом, где именно удалось отыскать такие экземпляры. Еще часть комментаторов поделилась результатами своих поисков, у кого в корзинках тоже оказались большие грибы.
Напомним, ранее омич нашел в лесу трехкилограммовый гриб.