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Диво дивное! Омичи нашли грибы-мутанты

Диво дивное! Омичи нашли грибы-мутанты

Вчера, 16:09
Фото: 1MI

Омичи отыскали грибы невероятно больших размеров

Такого урожая хватит до зимы. Омичи поделились новостями в социальных сетях.

Омичи рассказали о необычном походе за грибами. Фотографии «урожая» опубликовали в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области».

Авторы записи называют находки «мутантами». Размеры грибов действительно впечатляют. Некоторые в диаметре больше человеческой ладони.

скриншот с паблика "100 необычных мест Омска и Омской области"

В комментариях под постом некоторые пользователи посетовали на авторов, мол, стоило срезать грибы ножом, а не вырывать с корнем — так разрушается грибница. Многие задались вопросом, где именно удалось отыскать такие экземпляры. Еще часть комментаторов поделилась результатами своих поисков, у кого в корзинках тоже оказались большие грибы.

Напомним, ранее омич нашел в лесу трехкилограммовый гриб.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Соцсети#Грибы
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