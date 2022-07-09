Жуткие цифры о смертности, горькое амбре июня и экстренная авиапосадка. Омск за день

Новость № 1. Омск занял первое место в Сибирском федеральном округе по смертности от коронавируса в мае. И вошел в пятерку лидеров по России. В среднем в мае от этой болезни ежедневно умирали 5 омичей.
Новость № 2. В июне омичи пожаловались на выбросы рекордное количество раз - больше 2 000 обращений. Превышения ПДК вредных веществ регистрировали 29 раз. Почти весь месяц жителям города приходилось дышать химией, вызывающей серьезные заболевания.
Новость № 3. Самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в Уфе. Воздушное судно подало сигнал тревоги в небе над Казахстаном и отправилось в ближайший аэропорт. Прервать полет экипаж был вынужден из-за больного пассажира на борту.