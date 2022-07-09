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Жуткие цифры о смертности, горькое амбре июня и экстренная авиапосадка. Омск за день

Жуткие цифры о смертности, горькое амбре июня и экстренная авиапосадка. Омск за день

Вчера, 00:18
Суббота в Омске - версия Города55.

Новость № 1. Омск занял первое место в Сибирском федеральном округе по смертности от коронавируса в мае. И вошел в пятерку лидеров по России. В среднем в мае от этой болезни ежедневно умирали 5 омичей. 

Вошли в пятерку лидеров. В Омске в мае от коронавируса умирало по пять человек в день
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Новость № 2. В июне омичи пожаловались на выбросы рекордное количество раз - больше 2 000 обращений. Превышения ПДК вредных веществ регистрировали 29 раз. Почти весь месяц жителям города приходилось дышать химией, вызывающей серьезные заболевания. 

Ни глотка кислорода. Минприроды рассказало об ужасающем составе омского воздуха
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Новость № 3. Самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в Уфе. Воздушное судно подало сигнал тревоги в небе над Казахстаном и отправилось в ближайший аэропорт. Прервать полет экипаж был вынужден из-за больного пассажира на борту. 

Подал сигнал тревоги. Летевший рейсом Сочи - Омск Boeing 737 вынужденно прервал полет
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#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область
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